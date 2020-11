Cristiana Cacciani è una imprenditrice nell’ambito della ristorazione dello jesino. C’era anche lei al presidio “anti Dpcm” che si è tenuto stamattina alla galleria dorica di Ancona. Come tutti quelli che erano lì con lui, che le restrizioni governative attuate per affrontare la pandemia da Coronavirus siano eccessive e, dopo aver dovuto rinunciare al rinnovo di contratto di 4 dipendenti, teme per il futuro del commercio.