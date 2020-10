Il silenzio assordante dei ristoratori in piazza | VIDEO

La scalinata del Passetto letteralmente apparecchiata come dei tavoli di ristorante. Vuoti, come i ristoranti veri colpiti dall’ultimo Dpcm anti-Coronavirus. Circa 60 esercenti tra ristoratori, baristi ma anche sommelier e balneari si sono radunati ai piedi del monumento per una protesta silenziosa. A organizzala sono state Confcommercio e Fipe e, con lo slogan #siamoaterra, ha interessato altre 23 piazze italiane. «Il problema non siamo noi» hanno detto gli esercenti. Ecco le loro voci e le loro storie.