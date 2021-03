Vaccini, sanità e scuola: i centri sociali scendono in piazza | VIDEO

Un centinaio di persone con mascherine sul volto, cartelli in mano e nessuna bandiera politica a sventolare. Gli attivisti di Centri Sociali delle Marche si sono radunati a piazza Roma per manifestare pacificamente contro la gestione dell’emergenza pandemica da parte della Giunta Acquaroli. Proprio la politica della Regione è stata il bersaglio di parole forti, pronunciate all’altoparlante o scritte su cartelli e striscioni. «La Giunta Acquaroli sta producendo morti- attacca l’attivista Nicola Mancini- la nostra Regione è stata trasformata in un lazzaretto a cielo aperto da chi, per far felice qualche bottegaio, ha mandato su questa giunta di improbabili. Ha fatto correre il Covid per soddisfare un certo tipo di elettorato che crede nella priorità del profitto». Le voci delle persone in piazza.