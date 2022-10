Per gli alluvionati e contro il caro bollette, in centinaia al corteo: «Fine del mondo e fine del mese, stesso problema e stessa lotta» | VIDEO

Circa quattrocento persone al corteo organizzato da "Fuori dal fossile", "Fridays for future" e centri sociali. Due i messaggi lanciati al governo: sicurezza dei territori e stop al caro bollette

ANCONA - Oltre trecento persone al corteo organizzato da "Fuori dal fossile", "Fridays for future" e centri sociali. Due i messaggi lanciati al governo: sicurezza dei territori dal punto di vista idrogeologico, con tanto di risarcimenti e ricostruzioni, e stop al caro bollette. La manifestazione è iniziata al Mandracchio per raggiungere piazza Roma. «La contrapposizione poveri contro poveri non esiste più» è uno dei messaggi che si sono levati dal corteo».