Catrame sulle radici degli alberi, scatta la protesta lungo la via | VIDEO 

La base di una dozzina di platani lungo via Giovani Battista Pergolesi è stata ricoperta da catrame. Una soluzione che, secondo il Comune, contribuirà a migliorare la viabilità sul marciapiede che guarda sul quartiere degli Archi visto che le radici erano arrivate in superficie. Un modus operandi duramente contestato da Altra Idea di Città. Il movimento infatti ha organizzato un sit-in in difesa del verde pubblico richiamando l’attenzione anche sull’abbattimento di altri alberi secolari in città. Tra due alberi è stato legato un filo sul quale sono stati appesi messaggi e disegni in difesa dell’ambiente. Per la viabilità il presidente del Ctp 3, Loretta Boni, ha lanciato idee alternative.