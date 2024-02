Sgabuzzini come alloggi e turni massacranti: i distributori da incubo scoperti dalla Finanza

PESARO - Dipendenti che vivevano in sgabuzzini e carburante scadente. Blitz in quattro distributori. L'operazione "Manda foto" è stata portata a termine dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pesaro Urbino, collaborati dai NIL CC di Ancona e Macerata. Eseguita una misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro su richiesta della Procura, nei confronti di tre persone (due in carcere, una agli arresti domiciliari), titolari e gestori di una rete nazionale di distributori stradali di carburante. Sequestrati gli impianti, tutti in territorio marchigiano, per un valore stimato di oltre 2 milioni di euro.