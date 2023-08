Circe ad Ancona, albero cade in strada mentre sta passando un'ambulanza | VIDEO

ANCONA - Pioggia e vento ieri sera con l'arrivo della perturbazione Circe nel capoluogo dorico. Poco dopo le 21 un albero è caduto a Montesicuro, non distante al bar della frazione. Per poco non è finita in tragedia visto che il grosso tronco ha sfiorato un'auto ed un'ambulanza che stava transitando con a bordo un paziente della casa di riposo.