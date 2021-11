Criticità idrogeologica: «Il territorio è fragile», Comuni in Prefettura | VIDEO

Incontro questa mattina in Prefettura con la Protezione Civile Regionale, i Vigili del Fuoco e i Comuni Anci. Insieme al Prefetto Darco Pellos sono state affinate le linee guida per rispondere alle criticità idrogeologiche del territorio

Incontro questa mattina in Prefettura tra la Protezione Civile Regionale, i Vigili del Fuoco e i Comuni della provincia. Insieme al Prefetto Darco Pellos sono state affinate le linee guida per rispondere alle criticità idrogeologiche del territorio.«Questo è un territorio con fragilità idrogeologiche derivate da frane, terremoto e rischio industriale- ha detto il Prefetto- abbiamo una realtà già valida e capace di operare, per questo ci siamo rivolti a loro».