Avvistati due lupi alle porte della città, l'allevamento di bovini è a pochi metri | GUARDA IL VIDEO

ANCONA - Erano in due, all’imbrunire, vicino ad un allevamento di mucche. Due lupi si aggirano nelle campagne di Montesicuro, alle porte della città. Un residente li ha filmati ieri, poco prima delle 20. Non erano spaventati dalla sua presenza, a diversi metri di distanza, ma appena hanno avvertito il suo odore di sono allontanati pacificamente. Si trovavano in via Monte Galluzzo. Qualcuno in zona ha notato animali selvatici uccisi, un tasso e un capriolo, erano stati sbranati. La natura fa il suo corso.