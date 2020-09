“Promenade de santé”, Lucia Mascino debutta alle Muse: «Le nostre prove in tempo di Covid» | VIDEO

«E’ la prima volta che lavoro con Filippo da sola in scena dopo tanti anni che ci conosciamo, e la prima vota che recito al teatro delle Muse. Questo è il luogo di partenza, la prima persona che mi ha detto di fare Teatro è stata Velia Papa, vivo un miscuglio di situazioni nuove, ma non sai più se parlare con il compagno delle medie o no». E’ emozionata Lucia Mascino che, accanto a Filippo Timi e al regista Giuseppe Piccioni, ha presentato lo spettacolo teatrale “Promenade de santé - Passeggiata di salute”. La rappresentazione andrà in scena dal 24 settembre al 1 ottobre al Teatro delle Muse in anteprima nazionale. «Abbiamo fatto 10 giorni di prove seguendo le regole anti-Covid, era appena finito il lockdown e c’era un senso del tempo dilatato. Facevamo camminate di un’ora e mezzo e tuto è partito molto naturalmente. Una volta arrivati qui alle Muse con cubi e cubi di metri d’aria abbiamo avuto una sensazione bellissima. Ti rendi conto che per occupare uno spazio così grande devi stare vicino a qualcosa di vero. Fare le prove come fosse un film e poi mettere lo spettacolo in uno spazio enorme come il teatro può essere un nuovo modo di lavorare».