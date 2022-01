Smontare le luci dell'albero senza impazzire: il tutorial è virale | VIDEO

In questi è diventato virale su TikTok un video postato da @thebluehousestudio che spiega come riporre le luci di Natale in modo facile e veloce, senza annodarle. Cosa serve? Solo una gruccia. Una donna ha condiviso un filmato in cui dimostra che aiutandosi con un attaccapanni il gioco può diventare molto più semplice: tutto quel che occorre fare è fissare una delle estremità del cavo all'appendiabiti, e poi raccogliere il filo avvolgendolo intorno alla gruccia, fissandone poi, una volta finito, anche la seconda estremità. Una volta terminata l'operazione, l'attaccapanni con le luci avvolte può essere riposto ovunque: in una scatola, appeso a un mobile nello sgabuzzino, o anche nell'armadio. Questo trucco può essere utilizzato per qualsiasi tipo di luminaria: da quelle da mettere all'esterno a quelle che si montano sull'albero di Natale.