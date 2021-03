Un solo passeggero, ma 220 litri di alcolici a bordo: sequestro sul pullman | VIDEO

I funzionari dell’Ufficio Dogane in servizio presso il porto di Ancona hanno scoperto e sequestrato prodotti alcolici di provenienza illecita per un totale di 221,5 litri. Le taniche e le bottiglie in plastica contenenti i prodotti alcolici, di produzione artigianale se non addirittura casalinga, sono stati ritrovati all’interno di un pullman turistico, appena sbarcato dalla motonave in servizio di linea con l’Albania. «I funzionari ADM - si legge in una nota- hanno riscontrato recentemente un anomalo incremento di pullman nonostante il traffico turistico non sia ancora ripreso pienamente». Durante il controllo del mezzo, il personale si è insospettito perché nonostante ci fosse un solo passeggero a bordo, nel bagagliaio erano presenti molti colli di varia natura, tra i quali erano nascosti 26 diversi contenitori in plastica, per una capacità totale di oltre 220 litri di prodotto alcolico, del tutto privo di documenti commerciali e fiscali che ne giustificassero provenienza e circolazione. Utilizzando l’apposita strumentazione in dotazione, i funzionari hanno accertato il grado alcolico del prodotto, che è stato poi immediatamente sottoposto a sequestro.