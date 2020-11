La fuga dall' "Isola-Mento" raccontata da Neri Marcoré: il cartoon targato Lega del Filo d'Oro | VIDEO

La storia di Lina e Cane Generoso, impegnati nella fuga dall’ “Isola-Mento”. E’ la storia che la Lega del Filo d’oro e il canale Youtube “Coccole Sonore” hanno lanciato per sensibilizzare anche i più giovani al tema della sordocecità e della disabilità in generale. La voce dell’attore marchigiano Neri Marcoré racconta le vicende di Lina, una talpina dolcissima che non vede nulla (ma ha un olfatto e un tatto eccezionali) e il Cane Generoso, il suo nuovo amico che la porterà via dall' “Isola-Mento” e le farà scoprire un mondo tutto nuovo pieno di sorprese e tanti amici.