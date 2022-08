Let's twist again! Chubby Checker chiama i fan a ballare sul palco | VIDEO

SENIGALLIA - Una serata da segnare negli annali del Summer Jamboree quella di ieri 3 agosto, con decine di migliaia di presenze in tutta la città, dall’Hawaiian Beach al centro storico, e un pubblico di oltre 2000 persone ad acclamare Chubby Checker padre del twist che, oltre ad interpretare con una voce ancora squillante ed energica i suoi più grandi successi, ha coinvolto il pubblico più volte, chiamandolo sul palco a scatenarsi con lui a ritmo di twist, rock e limbo. Nemmeno a dirlo, i fan scatenati hanno fatto a gara per poter salire sul palco e lui ha mostrato a tutti come swingare, confermandosi ancora una volta e sempre di più una leggenda del Rock’n’Roll. Un collage di video che ci sono stati inviati dai lettori presenti.