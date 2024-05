La "pazienza della strada", mamma Donatella racconta Valentina: «Ci dicevano che sarebbe stata un vegetale, qui ha trovato il sorriso» | VIDEO

ANCONA - Valentina oggi ha 27 anni e frequenta spazi e servizi diurni della Lega del Filo d'Oro. Nata prematura, non vede e non parla. Finita più volte in rianimazione, i medici avevano detto che sarebbe rimasta un vegetale. A Osimo, nella sede della fondazione, ha ritrovato il sorriso. "Quando la tenevo in braccio sentivo che mia figlia viveva in un mondo tutto suo, fatto di dolore e sofferenza" racconta Donatella. Fino all'incontro con le operatrici della Lega del Filo d'Oro: "Ci hanno dato tantissime speranze, oggi si prendono cura di lei anche come donna".