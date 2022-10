Immigrati e lavoro, prende piede lo sfruttamento nel settore della logistica | VIDEO

Presentata da Eduardo Barberis la 32° edizione del Dossier Statistico Immigrazione 2022, redatta a cura del Centro Studi e Ricerche Idos, con un focus di Vittorio Lannutti sulla situazione nelle Marche e l’approfondimento sulla situazione lavorativa dei migranti elaborato da IRES CGIL Marche su dati INPS. A livello regionale tutti gli indicatori sono in calo: la popolazione migrante rappresenta l’8,6% della popolazione marchigiana (dal 9,7% di Fermo al 6,7% di Ascoli Piceno), in prevalenza di genere femminile e in una fascia di età prevalentemente tra i 30 e i 44 anni. Su un totale di 127.606 residenti stranieri, 97.076 sono cittadini non comunitari, che richiedono il permesso di soggiorno principalmente per ricongiungimento familiare. L’8,9% degli occupati sono stranieri, così come il 10% delle imprese regionali.