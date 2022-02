«Con il lavoro ci confrontiamo con gli altri», protocollo occupazionale per i non vedenti | VIDEO

Siglato l'accordo per potenziare le possibilità occupazionali dei non vedenti

Siglato l'accordo per potenziare le possibilità occupazionali dei non vedenti nelle Marche. I centri per l'impiego saranno chiamati ad essere vigili sulle opportunità per poter inserire le persone con deficit visivo del mondo del lavoro, mirando anche a corsi di formazione preparatori. Le parole di Cristiano Voittori, presidente Unione Ciechi Marche e dell'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi.