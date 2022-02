Via XXIX Settembre, cantiere "lumaca": partita la diffida | VIDEO

Il sindaco Valeria Mancinelli ha fatto il punto sullo stato dei cantieri in città: «Verranno completati tutti, non ci saranno incompiute. Ci sono state difficoltà oggettive, ma anche atteggiamenti non condivisibili di alcune ditte»

ANCONA - Il sindaco Valeria Mancinelli ha fatto il punto sullo stato dei cantieri in città. «Verranno completati tutti, non ci saranno opere incompiute. ha detto il primo cittadino- ci sono state difficoltà oggettive, ma anche atteggiamenti non condivisibili da parte di alcune ditte e stiamo prendendo provvedimenti necessari. Useremo tutto quello che l'ordinamento ci mette a disposizione laddove non si recuperassero i tempi necessari, comprese le risoluzioni del contratto». La Mancinelli cita il caso del cantiere di via XXIX settembre, per il quale è già partita una diffida nei giorni scorsi: «Ci sono stati problemi e reali che abbiamo riconosciuto con delle sospensioni e delle proroghe. Superati quei problemi, continuavano atteggiamenti di inerzia e scarso impegno da parte della ditta appaltatrice. Dopo i solleciti, pochi giorni fa abbiamo inviato una diffida minacciando la revoca del contratto, ma ora sembra che le operazioni siano riprese».