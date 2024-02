Scalinata del Passetto, il capolavoro anni '30 sta per tornare. Il sindaco ai cittadini: «Abbiatene cura» | VIDEO

ANCONA - Stanno per concludersi i lavori della prima fase del piano di pulizia, rafforzamento e tutela della scalinata a mare del Passetto. Prima dell'inizio dell'estate, la prima metà della scalinata sulla destra sarà restituita alla comunità e ai visitatori. Il lavoro proseguirà poi con le fasi successive, mantenendo un equilibrio tra spazi aperti e aree di lavoro cpsì da garantire l'accesso al mare. Per questo motivo, gli interventi previsti nel progetto complessivo sono stati divisi in due parti. Il primo sarà completato entro inizio estate. L'assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini e il sindaco Daniele Silvetti.