Università ai tempi del Covid: la festa in piazza dei nuovi laureati | VIDEO 

Proclamati in piazza Roma i primi di 255 laureati negli anni più delicati dell’Università Politecnica delle Marche: quelli della pandemia Covid. Voci, volti e sorrisi in piazza Roma

ANCONA - Un viaggio tra i giovani che oggi, in piazza Roma, hanno raccolto i frutti di anni di sacrifici sfidando la pandemia. Studenti e studentesse che hanno conseguito la laurea negli anni più delicati per l’Università Politecnica delle Marche. Arrivano da diverse parti d’Italia e oggi avevano voglia di stare insieme e festeggiare con colleghi, amici, parenti e con tutta la città. 255, complessivamente, tra ragazzi e ragazze: oggi sono stati proclamati i laureati in Agraria, Medicina e Scienze. Domani sarà la volta di Economia e Ingegneria. Voci, volti e sorrisi da piazza Roma.