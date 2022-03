«Gli anconetani vogliono la Lanterna Rossa, non ignorerò questa attenzione» | VIDEO

Il nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Garofalo: «Incontrerò il Comune, non so se il 1 aprile saprò dare già una risposta, ma troveremo una formula di buonsenso»

Il nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo, sulla possibile riapertura della Lanterna Rossa: «E’ una priorità di attenzione che il Comune ci chiede. I cittadini anconetani hanno una forte attenzione alla Lanterna rossa e io non la voglio ignorare. Farò un incontro con il Comune, non so se il 1 aprile saprò già dare una risposta, ma il mio obiettivo è essere velocissimo. Lavorerò insieme al Comune e troveremo una formula di buonsenso».