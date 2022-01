Strage Corinaldo, il fratello di Benedetta: «C'è rabbia, tanti ancora liberi» | VIDEO

«Aspettiamo giustizia da tre anni, speriamo che mia sorella possa presto riposare in pace come le altre vittime». Sono alcune delle parole di Francesco Vitali, fratello di Benedetta, morta nella strage della Lanterna Azzurra

«Aspettiamo giustizia da tre anni, speriamo che mia sorella possa presto riposare in pace come le altre vittime». Sono alcune delle parole di Francesco Vitali, fratello di Benedetta, morta nella strage della Lanterna Azzurra. Parole raccolte questa mattina in Tribunale, dopo la prima udienza d'appello che vede al banco i rapinatori della bassa modenese. I ragazzi sono accusati di aver spruzzato lo spray urticante che l'8 dicembre del 2018 causò il fuggi-fuggi dalla discoteca di Corinaldo. Morirono sei persone. 200 i feriti.