Portonovo struggente nel videoclip "Lamette" | VIDEO

Il video realizzato con il singolo "Lamette" di Davide Mandarano (PAKOg). La canzone lancia l'album "Cane nero", con il quale l'autore racconta ed esorcizza un brutto periodo della sua vita. Il videoclip musicale è stato girato nella baia di Portonovo in circa 2 settimane di lavoro. Nel ritornello, Davide canta “Mi scordo di te, riparto da me”: «Perché ho passato un periodo molto buio negli ultimi 3 o 4 anni, in cui ho avuto anche una grande delusione d’amore. Mi ero perso e cercavo di capire dov’era il problema fino a chiudermi in me stesso, poi ho deciso che doveva esserci una ripartenza» ha spiegato il musicista anconetano.

Crediti video

Produttore esecutivo: Alessandro "Taghi" Domenella - IMD studio

Cantata da: Davide "PAKOg" Mandarano

Con la partecipazione di Giulia Campanari

Regia di Carlos Valentino e Claudio Quevedo

Direzione artistica e creativa di Francesco "Neroh" Ruoto.