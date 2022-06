C'è una salamandra messicana ai laghetti del Passetto, è una specie in via di estinzione - VIDEO

Un Axolotl ambistoma mexycanus, comunemente chiamato assolotto, è stato avvistato ai laghetti del Passetto. Si tratta di una salamandra in via di estinzione

Un axolotl ambistoma mexycanus, comunemente chiamato assolotto, è stato avvistato ai laghetti del Passetto. Si tratta di una salamandra in via di estinzione e quindi di un possibile abbandono. La segnalazione è stata già presa in carico dai carabinieri forestali, che recupereranno l'animale con il personale del nucleo CITES di Ancona.