Laghetti del Passetto, appaltata la gestione triennale: ripristino e manutenzione | VIDEO

Il video diffuso dal consigliere Fratelli d'Italia, Daniele Berardinelli e girato ai laghetti del Passetto: «Dopo decenni di abbandono e dopo anni di proteste per una gestione tragica seguita alla ristrutturazione dei Laghetti del Passetto, con scelte sbagliate e menefreghismo totale dell’Amministrazione comunale, finalmente chi ha veramente a cuore gli animali e i pesci in particolare, ha preso l'appalto per il ripristino e la manutenzione per i prossimi tre anni dei Laghetti- commenta Berardinelli- Sono già stati rimessi in funzione i filtri dopo averne completato la bonifica. Adesso sarà compito suo di fare di tutto per mantenerli così, con la collaborazione dei cittadini innamorati della nostra città e di questo splendido luogo. In bocca al lupo Roberto Amati».