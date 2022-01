Svelata la nuova "Sportage", la pandemia non ferma il mercato dell'auto | VIDEO

La pandemia non ferma il mercato dell'auto ad Ancona. Alla Conero Car si alza il velo sulla nuova Kia Sportage, SUV ibrido della casa coreana. La mattinata in concessionaria è stata però anche l'occasione per fare il punto sull'andamento del settore tra il 2021 e il 2022. «La difficoltà principale in questo momento è rappresentata dalle consegne delle vetture, perché la mancanza di materie prime fa slittare anche di qualche mese- spiega il portavoce di Conero Car, Roberto Moscatelli- noi stiamo cercando di tamponare e riusciamo in due o tre mesi. In generale, non ci possiamo lamentare».