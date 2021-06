«Sognare non costa nulla» Il balletto di "Frolla" finisce nel post di Jovanotti | VIDEO

«Il nostro balletto è finito anche in un post del mitico Jovanotti. I ragazzi sono increduli e strafelici, obiettivo 2022: portare il frollabus al concerto di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti Cherubini». Lo scrive il biscottificio osimano "Frolla", che lavora con ragazzi disabili e ha avviato il progetto itinerante del "Frollabus". «Sognare non costa nulla soprattutto con un abbondante dose di #allegria. Continuate a seguirci perché il frollabus accenderà presto i motori.

Grazie a tutta la famiglia Frolla». La versione è senza audio per non violare i diritti ed è ascoltabile sui vari profili ufficiali.