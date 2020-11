La danza della Croce Gialla, auguri di Natale con la hit del momento | VIDEO 

Da mesi in prima linea, sempre pronti a correre da una parte all’altra della città per assistere l’intera cittadinanza. Ad essere chiamati in causa i volontari della Croce Gialla di Ancona, ma anche gli stessi dipendenti in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Nell’anno in cui la Croce Gialla di Ancona festeggia i 120 anni di storia tanti eventi sono stati annullati proprio a causa della pandemia. Nonostante ciò, i volontari hanno trovato il modo di augurare il miglior Natale possibile agli anconetani in maniera piuttosto insolita ballando sulle note di Jerusalema, brano ad ispirazione Gospel Afro House che ha totalizzato in pochi mesi 125 milioni di views su Tik Tok.

Video: https://youtu.be/xPv-WZvGDcU