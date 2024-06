Campionato e seconda stella, al Lady Green compare Pupi: Javier Zanetti festeggia la sua Inter | VIDEO

MOIE - Un aperitivo e tante foto con i tifosi. Questa mattina il Lady Green di Moie ha ospitato per un aperitivo Javier "Pupi" Zanetti. La leggenda nerazzurra, storico capitano e bandiera della squadra meneghina, è arrivato in città per festeggiare la conquista dello scudetto e della seconda stella. Ecco il momento del suo arrivo.