Il rigore di Jorginho fa partire la festa, migliaia di anconetani al Passetto | VIDEO

Monumento ai Caduti preso d'assalto da migliaia di anconetani. Abbracci, sorrisi e tanta, tantissima allegria: è questa la festa al Passetto di Ancona dopo la meravigliosa vittoria dell'Italia ai calci di rigore contro la Spagna. Ed ora è già iniziato il countdown in vista della finalissima degli Europei che andrà in scena domenica sera.

Il rigore di Jorginho ha fatto partire la festa in tutta la città di Ancona. Migliaia gli anconetani che hanno letteralmente preso d'assalto le vie della città dorica per festeggiare la vittoria degli azzurri contro la Spagna. Un Italia stoica che ha saputo soffrire e poi far sua la semifinale alla lotteria dei calci di rigore. Queste le immagini dal Passetto.