Travolto e ucciso dall'autocisterna, le immagini | VIDEO

ANCONA - Dramma nella tarda mattinata in via Marconi, davanti al parcheggio degli Archi. Un ragazzo somalo di 21 anni è stato travolto e ucciso da un'autocisterna. Dinamica ancora da accertare, secondo le prime ricostuzioni il giovane sarebbe stato agganciato lateralmente dal mezzo pesante mentre si trovava a bordo strada e in corrispondenza delle strisce pedonali. Il corpo sarebbe poi stato trascinato per qualche metro. Le immagini dal luogo della tragedia.