L'informabus porta il Comune in giro per i borghi - VIDEO

Dall'intersezione tra due realtà collaudate del Comune di Ancona, Informabus e Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP nasce un nuovo, progetto: esportare i servizi finora erogati nella sede centrale dell'Ente nei punti più "isolati" e sguarniti del territorio.

Il progetto "Urp Itinerante a bordo Dell'Informabus" ha la finalità di "andare verso" i cittadini, nelle zone più periferiche, per portare tutti i servizi solitamente erogati nell'ufficio della sede centrale: per la prima volta quindi le attività di ascolto, i prodotti di comunicazione, avvisi, informazioni non sono solo a disposizione del cittadino in Comune ma vengono portati in periferia. Tutto questo, in collaborazione con uno strumento già collaudato di servizio di informazioni specifico come l'Informabus. Dagli operatori Urp sarà distribuito materiale informativo, fornito l’orientamento ai servizi, raccolte le segnalazioni, un aiuto verso la comprensione dei servizi online. L'Ufficio relazioni con il pubblico, che si propone, fin dalla sua costituzione nel lontano 1999, di fornire ai cittadini servizi di ascolto e accettazione delle segnalazioni, informazioni, orientamento su pratiche e procedure degli uffici comunali. Stimola la partecipazione democratica dei cittadini della città e li coinvolge in iniziative e opportunità.

Nel tempo le attività dell'Urp hanno assunto una modalità telematica e si sono sviluppate attraverso social e chat, ma il dialogo in presenza resta fondamentale. L'Unità di strada Informabus, un servizio di informazioni e ascolto che si rivolge prevalentemente ai giovani. Nasce con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione di comportamenti a rischio, offrendo ai giovani un luogo di ascolto e confronto su diversi temi con particolare riferimento a sessualità, sostanze, alcol, gioco d’azzardo. Su quest'ultima tematica l'attività è svolta anche con persone adulte e anziane. Il servizio è svolto in totale anonimato e consente ai ragazzi e all'utenza che vi si rivolge di esprimersi liberamente E’ all’interno di questo scambio che si offre supporto informativo e si incoraggiano ad un atteggiamento responsabile e consapevole, basato sul rispetto di sé e dell’altro.

Il calendario di incontri nei borghi prevede i primi incontri a Montesicuro, Varano, Candia, Sappanico, Poggio/Massignano fino a toccare tutte le frazioni, per poi iniziare il giro dei quartieri più periferici (Torrette, Collemarino, Baraccola, Brecce Bianche ecc). Ad ogni tappa verrà stilato un report sui contatti dei cittadini, il tipo di richiesta, le eventuali segnalazioni/reclami a cui la giunta potrebbe dare seguito con un incontro con i residenti sui temi più “sensibili”. Le date già confermate sono: 2 aprile- Montesicuro, 11 aprile- Poggio, 23 aprile- Paterno. La cadenza sarà ogni 10/15 giorni.