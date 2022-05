Disabilità, quando e come preoccuparsi: una guida unisce pediatri e famiglie | VIDEO

Una guida completa che unisce famiglie e pediatri nella gestione della disabilità. Il volume, realizzato da SIPPS, SIP, e Il Senso della Vita Onlus, con il coordinamento di Marina Aimati -specialista in scienze dell'alimentazione alla Asl di Latina- verrà presentato nell'evento ''Includendo 360'' in programma alla Mole il 27 maggio. Si tratta di una raccolta per guidare le famiglie nel percorso di vita con un figlio disabile, dalla gestione della scuola all'aspetto finanziario. Il giorno successivo, sempre alla Mole, spazio al percorso delle patologie neuromuscolari.