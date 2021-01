JESI - Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro due auto in sosta. Paura nella serata di oggi (mercoledì) lungo via Marconi, all'altezza del negozio di arredamento About Home, in direzione del sottopasso. Coinvolte tre auto: una Ford Ka, una Fiat Panda ed una Seat Ibiza. Il personale del 118 ha soccorso due feriti e li ha trasportati in ospedale. Nessuno dei due è pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO