Cantina distrutta dall'incendio, palazzina inagibile e gente in strada - VIDEO

Incendio in una cantina di via Giovanni Conti, le fiamme si sono estese anche nella zona abitata. La palazzina di quattro piani è stata dichiarata inagibile. l residenti sono usciti autonomamente e non si segnalano persone coinvolte. Sul posto i Vigili del fuoco, che sono tuttora in azione per mettere in sicurezza l'area. A far divampare le fiamme, probabilmente, un cortocircuito.