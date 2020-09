Dati Arpam ok, Mancinelli riapre scuole e parchi: «Ma attenzione all'insalata ancora» - VIDEO

«Nel fumo, ci sono sostanze che sono tossiche e altre no. Ce ne sono alcune che hanno forte potere sul piano degli odori ma che hanno tossicità zero, come anche vice versa. Altra cosa, ci sono sostanze che si trasmettono per inalazione e altra per ingestione: esempio tipico, l’insalata se ci passi vicino non succede nulla, mentre se le mangi sono tossiche». Lo ha spiegato il sindaco Valeria Mancinelli per chiarire la decisione di oggi e le raccomandazioni espresse nel video, cioè, ad esempio, perché da domani si può stare all’aperto, mentre è meglio continuare a non mangiare l’insalata.