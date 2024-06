Area commerciale ancora in una nube di fumo: «Scappo via, qui non si respira» | VIDEO

ANCONA - L'area commerciale nei pressi del capannone andato a fuoco questa notte è ancora invasa dal fumo. Aria irrespirabile e negozianti con la mascherina. Al centro Mirum (non coinvolto direttamente dall'incendio) la polizia municipale ha chiesto ai vari gestori di pulire i filtri d'aria e le pertinenze, in modo tale da rimuovere i residui dell'incendio. Attività aperte regolarmente, ma c'è chi corre per allontanarsi il prima possibile. Tra questi una signora con una bambina: «Fare spesa? L'aria oggi è irrespirabile, vado via». Sopralluoghi anche dell'Arpam.