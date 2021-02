Incendio Marina Dorica, prime ipotesi sul rogo: parla il direttore del porto | VIDEO 

Sul luogo dell’incendio, ieri sera, è arrivato anche il direttore di Marina Dorica Leonardo Zuccaro. E’ lui a spiegare quali sono le prime ipotesi del togo che ha distrutto almeno 5 capannoni gestiti da diportisti. Al lavoro i vigili del fuoco, la Protezione civile e l’Arpam. All’interno dei box c’erano perlopiù materiali da pesca o da sub, tutto però da ricostruire con chiarezza così come le cause che hanno portato all’incendio. La tesi prevalente al momento è che il rogo sia partito dal deposito delle auto elettriche. Distrutti anche bagni e spogliatoio.