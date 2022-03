Incendio in appartamento, il fumo nero e le famiglie in strada | VIDEO

Queste le immagini del rogo che si è sviluppato questa sera nella zona dell'ex Smia, a Jesi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Per fortuna non ci sarebbero feriti

JESI - Incendio nella serata di oggi nella zona dell'ex Smia, nei pressi di Parco Mattei, in via Saveri. Per cause ancora in fase di accertamento un rogo si è sviluppato allinterno di un garage. Una grossa nube di fumo ha interessato l'intera zona con alcune famiglie che sono dovute scendere in strada. Le immagini