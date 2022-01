L'incendio nella ditta di materie plastiche | VIDEO

L'intervento notturno dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio che si è sprigionato la scorsa notte in un'azienda che lavora materie plastiche

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, attorno le 1:00, nella zona industriale di Fabriano per un incendio presso una ditta di lavorazione materie plastiche. Sul posto le squadre di Fabriano, Arcevia, Jesi e mezzi di supporto con personale dalla sede centrale di Ancona per un totale di 25 unità. L’intervento è sotto controllo, sono attualmente in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.