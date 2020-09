Incendio domato dopo 30 ore, ma si lavora ancora: il pericolo è sotto le macerie | VIDEO

Ci sono volute 30 ore di lavoro per spegnere l’incendio all’ex Tubimar che ha devastato alcuni capannoni. I vigili del fuoco per sono ancora sul posto, perché il pericolo che ci siano fiame vive sotto le macerie è più che un timore. I pompieri stanno scavando per spegnere possibili fiamme nascoste. Un lavoro che rientra nell’operazione di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Il video, difuso dai vigili del fuoco, mostra anche l'interno di quel che resta dei depositi: solo un grande groviglio.