Ex Tubimar, per la ricostruzione serviranno almeno 30 milioni | VIDEO

Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale, Rodlofo Giampieri, ha spiegato che i danni dell’incendio che ha devastato i 40mila metri quadrati dell’ex Tubimar ha causato danni non ancora quantificabili. Per la ricostruzione dell’area invece è stato chiaro: «Serviranno almeno 30 milioni di euro». Giampieri, che nel pomeriggio ha partecipato al sopralluogo con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore comunale al porto Ida Simonella, il comandante del porto ammiraglio Enrico Moretti, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Mariano Tusa e il dg di Arpa Marche Giancarlo Marchetti, ha poi spiegato il destino dei capannoni risparmiati dalle fiamme. Saranno messi a disposizione per gli imprenditori che hanno perso i propri spazi: «Ma non sarà possibile finché le assicurazioni non termineranno il proprio lavoro».