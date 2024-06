Aria irrespirabile e fumo denso in tutta la zona, il risveglio alla Baraccola dopo il terribile incendio | VIDEO

ANCONA - Esplosioni, fiamme alte decine di metri ed una nuvola di fumo visibile a decine di chilometri di distanza. L'incendio divampato ieri sera ha divorato la DS Smith Recycling in via Caduti del Lavoro, azienda che si occupa di riciclaggio di rifiuti. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Questa mattina la zona è stata avvolta da una densa coltre di fumo e l'aria risulta irrespirabile. LE IMMAGINI