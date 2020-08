Genga, incendio spento: il lavoro dei vigili del fuoco e l'indagine dei forestali - VIDEO

Continuano le operazioni dei vigili del fuoco anconetani, in tutto 20 provenienti da Fabriano, Arcevia e Jesi con 5 autobotti, 4 mezzi 4x4, due Dos (Direttore operazioni spegnimento), ed un responsabile per le operazioni di soccorso. I pompieri dorici hanno circoscritto l'incendio e presidiato le abitazioni affinché il fuoco non le raggiungesse. Nel video il loro intervento con il supporto fonamentale del canadair e, alla fine, l'arrivo dei carabinieri per cercare di capire l'origine del rogo: trovate infatti tracce di carta.