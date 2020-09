Iannetti, candidata e medico: «Ma quali mascherine! Assembramenti liberi e no vaccino» | VIDEO

«Tutto ciò che conosco come professionista della salute è stato stravolto da quello che si è deciso per il Covid. I provvedimenti presi daranno un problema di salute, perché indeboliscono il sistema immunitario». A dirlo è Anna Rita Iannetti, candidata alla presidenza della Regione Marche e medico. «La prevenzione primaria è quella che potenzia il sistema immunitario naturale, l’unico sistema che ci salva dai virus. Serve uno stile di vita adeguato, senza paura e terrore. Poi dormire, ridere, giocare, fare attività motoria-ludica, avere una vita relazionale soddisfacente e mangiare cibi con principi attivi. E poi ci sono le vitamine. Nessuno mai ha mai spiegato alle popolazioni come potenziare questo sistema». Mascherine e assembramenti?: «Mascherine no, assembramenti assolutamente sì. Ora sappiamo fronteggiare la malattia e la maggior parte delle persone non si ammala. Se il virus circola senza dare patologie, questa è già una immunizzazione naturale ed è quella che farebbe il vaccino. Occorre togliere tutti i provvedimenti presi finora e curare chi si ammala, non andare alla ricerca spasmodica del positivo senza neppure spiegargli che essere positivo non significa essere malato». L’intervista video.