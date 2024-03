Uno sguardo all'estate, sorridono gli hotel della riviera: boom di presenze (e stranieri) | VIDEO

ANCONA - I primi dati sulle prenotazioni alberghiere in vista dell'estate. Sale del 3% rispetto al 2024 il dato sulle prenotazioni alberghiere di chi sceglie la riviera del Conero per le vacanze estive. Per lo più si tratta di turisti italiani, ma cresce il trend di stranieri coprattutto con tedeschi, olandesi e francesi. Sono i numeri forniti dalla Gest Group: l'azienda amministrata da Eugenio Gallo insieme alla Diadema Srl, gestisce 15 hotel oltre a diversi locali e ristoranti lungo la riviera.