La guerra vista da Hanna: «Farmaci per riuscire a dormire» | VIDEO

Le parole di Hanna Skobalo, ucraina che vive ad Ancona. Dalle preoccupazioni per la figlia, fuggita da Kiev, a quelle per la cara amica, tra i rifugiati in un garage senza acqua e poco cibo

«I miei familiari in Ucraina, sorella e nipoti, sono più forti di me. Io oramai sono ridotta a uno straccio. Prendo farmaci e gocce per riuscire a dormire». Hanna Skobalo è ad Ancona con il corpo, nella sua Leopoli con cuore e pensieri. Sua figlia, Alessia, è scappata da Kiev, dove studiava e lavorava. «Ci è riuscita perché aveva la macchina, ma chi non ce l’ha è rimasto bloccato a Kiev- racconta lasciandosi andare anche a qualche lacrima- l’ho chiamata mentre stava guidando. Per percorrere un tragitto di 6 ore ha impiegato due giorni e mezzo, perché la strada era piena di gente mentre sopra volavano gli aerei russi».