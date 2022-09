La barriera sfondata dopo l'incidente è ancora così: «Auto e moto rischiano di cadere nel burrone» | VIDEO

L'appello dell'Anti Degrado per la sicurezza stradale nella zona

SAPPANICO - Non bastavano le macerie diventate una discarica a cielo aperto da più di dieci anni, adesso stanno cedendo anche le barriere protettive. Succede a Sappanico, una frazione in perenne “lotta” con il Comune a cui chiede interventi e cura che, secondo alcuni residenti, non ci sarebbe. Il portavoce dell'associazione Anti Degrado, Fabio Mecarelli, richiama l'attenzione anche sulla sicurezza stradale e punta il dito sulle barriere sfondate dopo l'incidente di tre settimane fa.