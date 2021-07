Anconetani e Green pass, viaggio tra opinioni (e confusione) | VIDEO

Green pass obbligatorio per accedere in diversi luoghi aperti al pubblico. Le opinioni degli anconetani, tra baristi preoccupati per le modalità di applicazione e cittadini che non sanno di cosa si tratta

Alcuni titolari di bar sono preoccupati soprattutto per le metodologie di applicazione della norma, i cittadini si dividono in pro e contro ma c’è anche chi non sa cosa sia il Green pass. Le voci di Ancona a una decina di giorni dall’entrata in vigore del “certificato verde” obbligatorio per accedere in alcuni luoghi aperti al pubblico.