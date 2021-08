Tamponi rapidi, boom in farmacia: «+50% da quando c'è il Green pass» | VIDEO

Boom di tamponi rapidi in farmacia. Lorenzo Zecchini, titolare della farmacia "Zecchini", parla di un +50% da quando è entrata in vigore la misura più discussa del momento: «Ormai è l'attività che ci assorbe maggiormente». Il farmacista spiega anche, dettagliatamente, cos'è e come si fa un tampone rapido e come si scarica il certificato verde in farmacia.